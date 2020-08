Mert Hakan'dan şampiyonluk sözleri

Birlik ve beraberlik konusundaki konuşmasına devam eden başarılı oyuncu, Fenerbahçe armasına, camiasına yakışır şekilde mücadele etmeleri gerektiğini ise, “Önemli olan grup olarak değil toplu halde bir şeyler paylaşabilmek. Çünkü yarın öbür gün saha içerisinde canımız yandığında hepimizin canının yanması lazım. Fenerbahçe armasına yakışır şekilde hep birlikte olmamız lazım. Bütün mücadelemizi bu camiayı düşünerek vermemiz gerekiyor ve bence bu sezon, bu süreçte ve bu takımda bulunan bütün herkes bu bilince sahip. Ben geldiğim ilk günden beri bunu hissediyorum. Bu arma için, özlenen şampiyonluk için gereken her şeyi bu takım, bu sene yapacak; hissediyorum, görüyorum. Teknik ekibimiz, futbolcu arkadaşlarımız, çalışanlarımız, sizler harika bir birliktelik var. Şu anda bizim için her şey gayet iyi gidiyor. İnşallah sezona da güzel girip bu birlikteliği şampiyonluk ile taçlandırmak istiyoruz” sözleriyle vurguladı.

"TEK HAYALİM TEK HEDEFİM FENERBAHÇE'YLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK"

Çok farklı bir transfer süreci yaşayarak sarı-lacivertli takıma katıldığını dile getiren 26 yaşındaki oyuncu, "Yaşananlardan sonra beni çok sahiplendiler. Ben de Fenerbahçe armasına, onlara karşı olan görevimi yerine getirmek için bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. İnşallah maçlar başladıktan sonra ‘Mert Hakan’ olarak bu armaya elimden gelen her şeyi verdiğim sürece onların beni daha çok seveceğini biliyorum. Sahaya çıktığım her saniye onlara terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimin sözünü verebilirim. Buralara gelmek çok çok büyük bir şans, bizim için çok büyük bir nimet ve buranın değerini bilmemiz gerekiyor. Ben, en aşağıdan geldiğim için buraların değerini asla unutmayacak bir insan olarak kendimi her seferinde telkin ederim. Hayatım boyunca da bu böyle oldu. İnşallah transfer süreci gibi sezon da hepimiz için mutlu bir şekilde devam eder ve daha çok birlikte oluruz. Tek hayalim, tek hedefim Fenerbahçe’yle şampiyonluk yaşamak. Ondan sonra da gerisi gelecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.