Mert-İdil Fırat çiftinden evlilik yıl dönümü paylaşımı: 4 sene önce bugün...

Mert Fırat-İdil Fırat çifti, 2018'in temmuz ayında evlenmişti. İkilinin bebekleri Seyhan Mia ise 13 Kasım 2020'de dünyaya gelmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Mert Fırat, Instagramdan duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

"MUTLULUĞUMUZ DAİM OLSUN"

Eşiyle düğün gününde çekilen fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, gönderisinde "Mutluluğumuz daim olsun sevgilim... 4 yıl önce bizimle heyecanlanan ve hep yanımızda olan güzel insanlar; bu unutulmaz kareleri bizimle oluşturdunuz çok teşekkür ederiz. Şimdi Mia da bizimle, 'Ben neredeydim?' diyecek" ifadelerine yer verdi.



"NİCELERİNE CANIM SEVGİLİM!"

İdil Fırat da daha sonra sosyal medya hesabından eşiyle çekilen bu karesini "4 sene önce bugün... Nicelerine canım sevgilim!" notuyla yayınladı.



