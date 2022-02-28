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Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

28.02.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Survivor yarışmacısı Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Makbule Şakalakoğlu, uzun bir aradan sonra sosyal medya orucunu bozdu. Dantelli göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Makbule Şakalakoğlu, yorum yağmuruna tutuldu.

Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Survivor All Star 2022 sezonuna Makbule Şakalakoğlu, Sude Burcu ve Mert Öcal arasındaki aşk üçgeni damga vurdu. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ve Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığını söyleyerek kameralar önünde sinir krizi geçirdi. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Makbule Şakalakoğlu, günler sonra göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya geri döndü.

Makbule Şakalakoğlu'nun iddialı pozuna, ''Mert gruptan ayrıldı'', ''Düşmanlar çatır çatır çatlasın'' ve ''Allah Mert'in belasını versin'' gibi yorumlar yapıldı. İşte Makbule Şakalakoğlu'nun yorum yağmuruna tutulan o pozu:

Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı söylenen Makbule Şakalakoğlu'ndan ilk paylaşım geldi! Dekoltesiyle düşman çatlattı

Survivor All Star 2022 sezonu yarışmacısı Mert Öcal'ın, Makbule Şakalakoğlu'nu Sude Burcu ile aldattığı iddia edilmiş, Survivor'da ipler bir anda gerilmişti.

Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ile sevgili olduğunu ve Sude Burcu'yu da ikinci kişi olarak kullandığını öne sürerek, kameralar önünde sinir krizi geçirmişti.

Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Nisa Bölükbaşı, arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'na yapılan hatadan büyük rahatsızlık duyduğunu anlatarak ''Bana yapılsa bir şey olmaz ama konu arkadaşım olunca susamıyorum'' diyerek oyun alanında gözyaşlarına boğulmuştu.

Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde Nisa Bölükbaşı'na mektup yollayan Makbule Şakalakoğlu, ''Sen bir arkadaş olarak üzerine düşeni yaptın, şimdi oyunlarına odaklan'' diyerek konu hakkında ilk kez konuşmuştu.

Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

İhanet iddialarının ardından Mert Öcal'ı takipten çıkan Makbule Şakalakoğlu, Twitter hesabında Mert Öcal'a yaptığı destek paylaşımlarını da sildi.

Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''


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Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
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