Mert Öcal'ın ihanetine uğradığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu göğüs dekolteli pozunu paylaştı! ''Mert gruptan ayrıldı''

Survivor All Star 2022 sezonuna Makbule Şakalakoğlu, Sude Burcu ve Mert Öcal arasındaki aşk üçgeni damga vurdu. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ve Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığını söyleyerek kameralar önünde sinir krizi geçirdi. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Makbule Şakalakoğlu, günler sonra göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya geri döndü.

Makbule Şakalakoğlu'nun iddialı pozuna, ''Mert gruptan ayrıldı'', ''Düşmanlar çatır çatır çatlasın'' ve ''Allah Mert'in belasını versin'' gibi yorumlar yapıldı. İşte Makbule Şakalakoğlu'nun yorum yağmuruna tutulan o pozu:

Survivor All Star 2022 sezonu yarışmacısı Mert Öcal'ın, Makbule Şakalakoğlu'nu Sude Burcu ile aldattığı iddia edilmiş, Survivor'da ipler bir anda gerilmişti.

Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ile sevgili olduğunu ve Sude Burcu'yu da ikinci kişi olarak kullandığını öne sürerek, kameralar önünde sinir krizi geçirmişti.

Nisa Bölükbaşı, arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'na yapılan hatadan büyük rahatsızlık duyduğunu anlatarak ''Bana yapılsa bir şey olmaz ama konu arkadaşım olunca susamıyorum'' diyerek oyun alanında gözyaşlarına boğulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde Nisa Bölükbaşı'na mektup yollayan Makbule Şakalakoğlu, ''Sen bir arkadaş olarak üzerine düşeni yaptın, şimdi oyunlarına odaklan'' diyerek konu hakkında ilk kez konuşmuştu.

İhanet iddialarının ardından Mert Öcal'ı takipten çıkan Makbule Şakalakoğlu, Twitter hesabında Mert Öcal'a yaptığı destek paylaşımlarını da sildi.



