Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğününe böyle gitti! Sercan Yıldırım gömleğindeki ruj izini fark etmedi! Görenler şaştı kaldı

Eylül 2022'de aile arasında düzenlenen törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Mert Öcal ile taekwondocu Sude Burcu dünyaevine girdi.

Survivor All Star'a aşkları ile damga vuran ikiliyi eski Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı. Bu isimlerden biri de Sercan Yıldırım oldu.

Arkadaşlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Sercan Yıldırım düğün öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yıldırım'ın beyaz gömleğindeki ruj izi ise dikkatlerden kaçmadı.

RUJ İZİ SORULUNCA...

Yıldırım'a gömleğindeki ruj izi sorulunca çok şaşırdı ve 'yanlışlıkla diyelim. Şu an sen gösterdin bana. Bir arkadaşımın yayındaydım...' diyerek kaçamak yanıtlar verdi.