Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavgasında gerçek çok başka çıktı!

Magazin basınını çalkalayan Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka gerginliği hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre OGM Pictures'in yılbaşı partisinde Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir ve meslektaşı Kubilay Aka birbirine girdi. Kavganın nedeni ise Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlaşmasından rahatsız olan Kubilay Aka'nın ''Herkes hareketlerine dikkat edecek'' sözleriydi.

KAVGA HAKKINDA YENİ İDDİA

Yazılı basında yer alan bilgiye göre; tartışmayı başlatan kişi Kubilay Aka değil, Mert Ramazan Demir oldu. Alkolün etkisiyle kendinden geçen Mert Ramazan Demir, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler sarf edince devreye Kubilay Aka girdi. 'Herkes hareketlerine dikkat edecek' diyerek Mert Ramazan Demir'in üstüne yürüyen Kubilay Aka'yı, çevredekiler zor sakinleştirdi.

Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'in ''Bence hiçbir şey yokken Kubilay ortalığı karıştırdı'' paylaşımını beğenmesi ise kafaları karıştırdı.



