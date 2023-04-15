Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket! Afra Saraçoğlu'ndan sonra Mert Ramazan Demir'i de sildi

2018 yapımı 'İyi Oyun' filminin setinde tanışan, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu, Aralık 2022'de dört yıllık ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Yazıcıoğlu, sürpriz ayrılıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Mert Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Afra Saraçoğlu'nu çıkarmıştı ve bu hareketi bir süre konuşulmuştu. Genç oyuncunun son hamlesi yine dikkat çekti.

MERT RAMAZAN DEMİR'İ DE SİLDİ

Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile birlikteyken yakın arkadaş olduğu Mert Ramazan Demir'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile olan fotoğrafını da sildi.

Mert Ramazan Demir ise Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor.

