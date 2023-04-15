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Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket! Afra Saraçoğlu'ndan sonra Mert Ramazan Demir'i de sildi

15.04.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ile dört yıllık ilişkisi biten Mert Yazıcıoğlu, son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Afra Saraçoğlu'nu sosyal medya hesabından çıkartan Mert Yazıcıoğlu'ndan dikkat çeken bir hareket daha geldi. Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir'i de sildi.

Mert Yazıcıoğlu'ndan flaş hareket! Afra Saraçoğlu'ndan sonra Mert Ramazan Demir'i de sildi

2018 yapımı 'İyi Oyun' filminin setinde tanışan, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu, Aralık 2022'de dört yıllık ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Yazıcıoğlu, sürpriz ayrılıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Mert Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Afra Saraçoğlu'nu çıkarmıştı ve bu hareketi bir süre konuşulmuştu. Genç oyuncunun son hamlesi yine dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu

MERT RAMAZAN DEMİR'İ DE SİLDİ

Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile birlikteyken yakın arkadaş olduğu Mert Ramazan Demir'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

yazıcıoğlu

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile olan fotoğrafını da sildi.

ramazan demir

Mert Ramazan Demir ise Mert Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor.

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