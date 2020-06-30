Merve Bayraktar kocası Ufuk Bayraktar'ı ifşa etti! 'Kendi yatağımda aldatıldım'

Ezel dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar sosyal medya konuşmaları ile gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde eşiyle olan fotoğrafını "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" notuyla paylaşarak takipçilerin tam not alan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'ı aldattığı ileri sürüldü.

Aldatıldığını düşünen Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın bir kadınla olan konuşmalarını ifşa etti.

İHANET MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi. Eşinin kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar bu paylaşımları Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar’ın Twitter hesabından “Sizin adam sandıklarınız nokta” notuyla ifşa paylaşımında bulundu.

Merve Bayraktar, ihanet mesajlarının ardından eşinin kendisinden af dilediği mesajları da paylaştı.

Merve Bayraktar yanıtlarında "benim yatak odama davet ettiğin kadın bu senin kaliteni gösterir" dedi.