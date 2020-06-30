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Merve Bayraktar kocası Ufuk Bayraktar'ı ifşa etti! 'Kendi yatağımda aldatıldım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 09:59 | Son Güncelleme

Bir dönem cezaevine giren ve ardından çıkıp senaryosuyla vakit geçiren Ufuk Bayraktar karısı Merve Bayraktar tarafından ifşa edildi. Bayraktar, Ufuk Bayraktar tarafından aldatıldığını ileri sürerek ihanet mesajlarını paylaştı.

Merve Bayraktar kocası Ufuk Bayraktar'ı ifşa etti! 'Kendi yatağımda aldatıldım'

Ezel dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar sosyal medya konuşmaları ile gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde eşiyle olan fotoğrafını "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" notuyla paylaşarak takipçilerin tam not alan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'ı aldattığı ileri sürüldü.

Aldatıldığını düşünen Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın bir kadınla olan konuşmalarını ifşa etti.

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İHANET MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi. Eşinin kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar bu paylaşımları Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptı.

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Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar’ın Twitter hesabından “Sizin adam sandıklarınız nokta” notuyla ifşa paylaşımında bulundu.

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Merve Bayraktar, ihanet mesajlarının ardından eşinin kendisinden af dilediği mesajları da paylaştı.

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Merve Bayraktar yanıtlarında "benim yatak odama davet ettiğin kadın bu senin kaliteni gösterir" dedi.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR? UFUK BAYRAKTAR EŞİ KİM?

ATV'de yayılanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Ufuk Bayraktar (d. 12 Eylül 1981, İstanbul, Türkiye), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı.

Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.

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Ben zaten hiçbir ünlüyü adamdan saymıyorum ama adam sanıp da evlenenler düşünsün
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