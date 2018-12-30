MAGAZİN

Merve Boluğur açıkladı: Mesaj yağıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

'PES atacağız' açıklamasıyla hayranlarının ilgisini çeken Merve Boluğur, bu açıklamasından sonra çok fazla mesaj ve teklif aldığını söyledi.

Merve Boluğur açıkladı: Mesaj yağıyor

Güzel oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde annesi Nehra Boluğur ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.

Mağazaları dolaşan anne kızın uyumlu giyim tarzları dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde “Yeni yılda evde arkadaşlarla birlikte ‘PES’ atacağız” açıklaması sonrası yoğun bir mesaj yağmuruna tutulduğunu söyleyen güzel oyuncu, “arkadaşlar haber çıkar çıkmaz teklifler yağmaya başladı. Bir anda onlarca sosyal medya mesajı gelmeye başladı. Sadece Türkiye’den değil dünyanın bir çok yerinden davet edenler var.

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Hatta turnuvalar için bile teklifler geliyor. Ben eğlencesine arkadaşlarla birlikte oynamayı seviyorum. Sanırım bir kadının futbol oyununa meraklı olması çok beklenmedik bir durum olmalı ki bu kadar çok mesaj aldım” açıklamasında bulundu.

“YAKIN ZAMANDA GÜZEL ŞEYLER OLACAK”

Bir süredir ekranlarda uzak kalan Boluğur, bu konuya da açıklık getirdi. Güzel oyuncu, “Gelen teklifler var. Sinema ve tiyatro için bir çok teklif geliyor. Ama beni biliyorsunuz ben içime sinmeyen, istemediğim bir projede sırf rol olmak için bulunmak istemem. O yüzden biraz ince eleyip sık dokuyorum. Güzel şeyler olacak yakın zamanda” dedi.

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