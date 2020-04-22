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Merve Boluğur bebeklik fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından bebeklik fotoğrafını paylaştı ve 'Taş bebek gibiyim' notunu düştü.

Merve Boluğur bebeklik fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, nostaljik yolculuğa çıktı ve bebeklik fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur ‘Taş bebek gibiyim’ dedi.

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merve boluğur, instagram,

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