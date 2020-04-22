Merve Boluğur bebeklik fotoğrafını paylaştı

\u00dcnl\u00fc oyuncu Merve Bolu\u011fur, nostaljik yolculu\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131 ve bebeklik foto\u011fraf\u0131n\u0131 Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131. Uzun s\u00fcredir ekranlardan uzak olan Bolu\u011fur \u2018Ta\u015f bebek gibiyim\u2019 dedi.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekArka Sokaklar setinde a\u015fk bombas\u0131! Dizi a\u015fk\u0131 ger\u00e7ek oldu...'Alkol kullanmam orucumu tutar\u0131m'
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