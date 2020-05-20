Merve Boluğur: Beni hak etmek o kadar kolay değil!

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra psikolojik olarak zor günler geçirdiği iddia edilen ve son olarak Şahan Gökbakar ike yaşadığı 'puzzle' polemiğiyle gündeme gelen Merve Boluğur, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

"BENİ HAK ETMEK O KADAR KOLAY DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına hazırlandığını duyuran Boluğur, sosyal medya hesabından "Beni hak etmek o kadar kolay değil!" notunu paylaştı.

32 yaşındaki Boluğur'un paylaşımı "Kime göndermede bulundu?" sorusunu akıllara getirdi.

"SENİ BU CEYLAN GÖZLERE HASRET BIRAKIRIM"

Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medya hesabından "Akıllı ol, seni bu ceylan gözlere hasrete bırakırım" sözlerini paylaşmıştı.

