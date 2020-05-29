Merve Boluğur: Daha o kadar sıyırmadım

Oyuncu Merve Boluğur, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Geçtiğimiz günlerde evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşan ve "Kendine çiçek mi gönderdin?" şeklinde yorumlar alan Boluğur, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Merve Boluğur, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"DAHA O KADAR SIYIRMADIM"

Evde gelen çiçeklerime bakarak zaman geçiriyorum. Kendim göndermiyorum! Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek 'alırım', o ayrı.

Boluğur'un bu sözlerinin ardından çiçekleri kimin gönderdiği ise merak konusu oldu.

