MAGAZİN

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu Merve Boluğur, siyah bikinili paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Merve Boluğur bikinili pozlarıyla olay oldu!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Oyunculuğa bir süre ara verip kozmetik işine el atan Merve Boluğur, şu sıralar yaz tatiline bütün hızıyla devam ediyor. Oyuncu Boluğur tatil anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Boluğur’un siyah bikinili paylaşımı takipçileri tarafından beğenilirken, karnını içine çekmesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Bazı, takipçileri Merve Boluğur’a “Zayıf gözükmek için resmen nefesini tutmuş” yorumlarında bulundu.

İSYAN ETTİ!

Merve Boluğur, 2 yıl evli kaldığı Murat Dalkılıç'tan Ekim 2017'de boşanmıştı. Murat Dalkılıç ayrılıktan 3 ay sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı.

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Merve Boluğur'un adı ise Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karıştı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, hakkında yapılan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Son dönemde hakkımda çıkan asılsız haberler ve sosyal medyada gördüğüm haksız yorumlar üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Ben, 17 yaşından bu yana kendi ayakları üzerinde duran ve yaşadığı tüm olumsuzluklar karşısında dik duruş sergileyen bir kadınım.

Bulunduğum noktaya da kimseye ihtiyaç duymadan geldim. Ancak son dönemde özel hayatım üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü üzülerek görüyorum. Bugüne dek kendime saygımdan dolayı konuşmamayı tercih ettim. Ne yazık ki ben sessiz kaldıkça, hakkımdaki haberlerde bahsi geçen konulardan uzak yaşamaya çalıştıkça üstüme gelindi.

Bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldım. Adı üzerinde geçmiştir.. Artık geçmişte yaşananlarla gündeme gelmek istemiyorum. Gazetecilerden de haber yaparken daha itinalı olmalarını rica ediyorum"

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