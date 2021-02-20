MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur'dan cesur paylaşım

Merve Boluğur'dan cesur paylaşım

20.02.2021 00:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım

Oyunculuğa ara veren ve geçtiğimiz ay şarkı çıkaracağını açıklayan Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından yaptığı dekolteli paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra YouTube kanalı açıp, sosyal medya işlerine soyunan Merve Boluğur, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Boluğur, son olarak sütyensiz ve dekolteli paylaşımını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin yaptığı cesur paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.

mervebolugur

ÇARPICI AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Enes Batur'un Youtube kanalına konuk olan oyuncu Merve Boluğur, cinsellikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine toplamıştı.

merve5d

Boluğur katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı: "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli. Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın. Kız da bir izlenimi verir. Birinci günden film mi izleyeceğiz? Birinci günden film filan izleyemeyiz."

bolugurmerve

Merve Boluğur Youtuber oldu! Ünlü oyuncudan kadın-erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerMerve Boluğur Youtuber oldu! Ünlü oyuncudan kadın-erkek ilişkileri üzerine tavsiyeler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Muhterem takipçilerim, aşımı oldumMuhterem takipçilerim, aşımı oldum
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Erdoğan ile İmamoğlu arasında sürpriz görüşme!

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Giresun'da yeni yasak kararları

Giresun'da yeni yasak kararları

Her kadında bir tane onda iki tane var!

Her kadında bir tane onda iki tane var!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Diğer Haberler

Rubato'nun solisti Özer Arkun'a uyuşturucu baskını!

Ünlü müzisyene uyuşturucu baskını!

Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu: Muhterem takipçilerim, aşımı oldum

Muhterem takipçilerim, aşımı oldum

Arıza dizisi 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Arıza'da Ali Rıza Halide'yi kurtaracak mı?

Arıza'da Ali Rıza'ya Halide şoku!

Ewart Beckford hayata gözlerini yumdu

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Kerem Bürsin ve Hande Erçel yakayı ele verdi

Aşk yaşadıkları konuşuluyordu! Yakayı ele verdiler

Orhan Gencebay aşı oldu

Orhan Gencebay aşı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.