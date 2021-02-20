Merve Boluğur'dan cesur paylaşım

Oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra YouTube kanalı açıp, sosyal medya işlerine soyunan Merve Boluğur, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Boluğur, son olarak sütyensiz ve dekolteli paylaşımını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin yaptığı cesur paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.

ÇARPICI AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Enes Batur'un Youtube kanalına konuk olan oyuncu Merve Boluğur, cinsellikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine toplamıştı.

Boluğur katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı: "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli. Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın. Kız da bir izlenimi verir. Birinci günden film mi izleyeceğiz? Birinci günden film filan izleyemeyiz."



