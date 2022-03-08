Merve Boluğur'dan direk dans pozu! "Uçuyorum"

Acemi Cadı dizisiyle tanınan ve Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren Merve Boluğur ekranda olmamasına rağmen adından sıkça söz ettiren bir isim... Merve Boluğur yaptığı açıklamalar ve pozlarıyla gündem oluyor.

Zaman zaman aşk hayatı da merak edilen oyuncu Merve Boluğur direk dansı yapmaya başladı. Oyuncu son olarak direk dansından bir karesini takipçileriyle paylaştı ve "Uçuyorum" dedi.

Merve Boluğur'un fotoğrafını ilk beğenen isimlerden biri Seda Sayan idi.

