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Merve Boluğur'dan direk dans pozu! "Uçuyorum"

08.03.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir bir projede olmasa da kendini unutturmayan Merve Boluğur yine olay oldu. Merve Boluğur bu sefer de direk dansı yaparken çekilen bir pozunu paylaşınca olay oldu.

Merve Boluğur'dan direk dans pozu! "Uçuyorum"

Acemi Cadı dizisiyle tanınan ve Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren Merve Boluğur ekranda olmamasına rağmen adından sıkça söz ettiren bir isim... Merve Boluğur yaptığı açıklamalar ve pozlarıyla gündem oluyor.

Zaman zaman aşk hayatı da merak edilen oyuncu Merve Boluğur direk dansı yapmaya başladı. Oyuncu son olarak direk dansından bir karesini takipçileriyle paylaştı ve "Uçuyorum" dedi.

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Merve Boluğur'un fotoğrafını ilk beğenen isimlerden biri Seda Sayan idi.

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Merve Boluğur
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