Merve Boluğur'dan eski sevgilinin baş harfine sansür

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer almayan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Merve Boluğur, son olarak bir Youtube kanalı açmış ve yayınladığı videolarda özel hayatıyla ilgili deneyimlerini takipçilerine aktarıyordu.

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Merve Boluğur, aşık oldu. Boluğur, sevgilisinin yüzünü göstermediği bir fotoğrafını paylaşarak, birlikteliğini ilan etti.

Burak Dayı ile ilişkisi altı önce noktalayan oyuncu, sevgilisi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı ateş emojisiyle paylaştı. 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıktı.

Meriç Kırdan'ın uzun süredir beraber olduğu sevgilisini, Merve Boluğur ile aldattığı iddia edildi.

ESKİ SEVGİLİNİN BAŞ HARFİNE SANSÜR!

Yeni paylaşımda bulunan Merve Boluğur, yazdan kalma fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Fotoğraftaki kolyede eski sevgilisinin baş harfini sansürleyen Merve Boluğur'a sosyal medyada 'başka kolyesi yok sanki', 'hiç paylaşmasa daha iyi' yorumları yağdı.



