Merve Boluğur'dan 'problem kız' paylaşımı! Gündem oldu

Erkan Şen'le ilişkisini noktalayan ve ardından şarkıcı Emre Kaya ile aşk yaşamaya başladığı dedikodularını yalanlayan Merve Boluğur (34), objektif karşısına geçti.

Bir süredir ekrandan uzak olan, bunun yanı sıra YouTube kanalı ile albüm çalışmalarına ağırlık veren Boluğur, siyah iddialı elbisesi ve çizmeleriyle poz verdi.

"PROBLEM KIZ!"

Fotoğraflarını takipçileriyle de paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "Problem kız..." notunu düştü. Merve Boluğur'un kareleri yaklaşık 38 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.





