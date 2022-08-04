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Merve Boluğur'dan sevgilisiyle sarmaş dolaş poz! 'Kocam' diyerek paylaştı...

04.08.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yeni sevgilisi aranjör Mert Aydın ile ilişkisine dolu dizgin devam eden güzel oyuncu, sarmaş dolaş pozlarıyla dikkat çekti. Boluğur paylaşımının altına 'Kocam' yazmasıyla dikkat çekti.

Merve Boluğur'dan sevgilisiyle sarmaş dolaş poz! 'Kocam' diyerek paylaştı...

Uzun bir süredir ekranlarda boy göstermeyen güzel oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Aranjör Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu, son olarak sevgilisiyle dikkat çeken pozlara imza attı.

'KOCAM' DİYEREK PAYLAŞTI

Instagram hesabında bir hayli aktif olan güzel oyuncu Merve Boluğur, son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

merve boluğur1

Yeni sevgilisi Mert Aydın'la ilişkisine devam eden başarılı oyuncu, sarmaş dolaş pozlarını paylaştı.

merve boluğur

Boluğur'un paylaşımındaki 'Kocam' detayı ise olay yarattı.

merve

BİKİNİLİ POZLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Merve Boluğur, bikinili pozlarıyla büyüledi.

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Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun fit vücudu dikkat çekti.

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Boluğur'un paylaşımlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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