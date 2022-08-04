Merve Boluğur'dan sevgilisiyle sarmaş dolaş poz! 'Kocam' diyerek paylaştı...

Uzun bir süredir ekranlarda boy göstermeyen güzel oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Aranjör Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu, son olarak sevgilisiyle dikkat çeken pozlara imza attı.

'KOCAM' DİYEREK PAYLAŞTI

Instagram hesabında bir hayli aktif olan güzel oyuncu Merve Boluğur, son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Yeni sevgilisi Mert Aydın'la ilişkisine devam eden başarılı oyuncu, sarmaş dolaş pozlarını paylaştı.

Boluğur'un paylaşımındaki 'Kocam' detayı ise olay yarattı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Merve Boluğur, bikinili pozlarıyla büyüledi.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun fit vücudu dikkat çekti.

Boluğur'un paylaşımlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.





