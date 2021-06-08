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Merve Boluğur: Egzozu bozuk kamyon gibiyim

08.06.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı videolarla sık sık gündem oluyor. Ünlü isim son olarak da hayranlarının sorularını yanıtladı ve cevaplarıyla dikkat çekti.

Merve Boluğur: Egzozu bozuk kamyon gibiyim

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Merve Boluğur, hayranlarıyla soru cevap yaptı.

Ünlü oyuncu, “İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?” sorusuna “Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi…” yanıtını verdi.

Boluğur geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir açıklamada, "Erkeğin genetik yapısı ve yaratılışından ötürü fiziksel kuvveti var. Kadının evin içini düzenlediği, erkeğin dışarıyla ilgilendiği alanlar söz konusu. Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum" demişti.

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youtube Merve Boluğur
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
piston aşağı
Psikolojisi bozuk sanırım Murat Dalkılıç iyi dayanmış.

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