Merve Boluğur eridi! İşte son hali

Merve Boluğur, annesi Nehra Boluğur’la birlikte önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Boluğur, sorular üzerine çok fazla spor yaptığını söyledi. Annesi ise oyuncunun küçükken de çok hareketli bir çocuk olduğunu belirtti. Anne Nehra Boluğur, Merve’nin hep gazeteci olması istediğini belirterek, "Kendi isteğiyle oyuncu oldu, biz de onun her zaman destekçisiyiz. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Popçu Murat Dalkılıç’la boşanmasının ardından bir türlü kendine gelemeyen Merve Boluğur, Hakan Sabancı'da da aradığı aşkı bulamamıştı.



