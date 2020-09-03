Merve Boluğur erken doğum günü kutlaması yaptı, eleştirilere izin vermedi

Normalleşme adımlarını değerlendiren ünlü sanatçı Merve Boluğur kendisini yaz tatilinin kucağına bırakmıştı. Aşk hayatındaki kötü günleri atlatan Merve Boluğur, yalnızlık yeminini bozarak gönlünü hayranı Burak Dayı’ya kaptırmıştı. Yaz tatilinde dolu dizgin süren ilişkiye nazar değdi. Magazin kulislerinde çiftin üzerinde kara bulutlar estiği ve ayrılık haberleri dolaşmaya başladığı iddia edildi. Henüz açıklama yapmayı seçmeyen başarılı oyuncunun sosyal medyadaki son paylaşımı kafaları bir kez daha karıştırdı.

TEK BAŞINA TATİL YAPTI

16 Eylül’de doğum günü olan Merve Boluğur, ayrılık haberlerinin gölgesinde tek başına tatil için Çeşme’ye gitti. Çeşme tatilinde erken doğum günü kutlaması yapan Boluğur bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Boluğur fotoğrafına “Eylül’de erken doğum günü kutlaması” notunu düştü.

Merve Boluğur’un paylaştığı fotoğrafta sevgilisi Burak Dayı’nın baş harfi olan kolyeyi çıkarttığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Başarılı oyuncu hayranlarından gelen ayrılık sorularını yanıtlamamak için yorumlarını sınırlandırmayı seçti.