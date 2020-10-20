MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Merve Boluğur göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

20.10.2020 10:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Merve Boluğur göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, tatil pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Boluğur'un "Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden beğeni yağdı.

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran oyuncu Merve Boluğur, yaza veda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Boluğur, iddialı pozunu takipçileriyle paylaştı. Merve Boluğur'un "Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" notunu düştüğü gönderi 43 binden fazla beğeni aldı.

2841290_af7e3b9ab3b60b54afc9aa637b24c61f_640x640

Ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

2841290_c9a8a07db82a0b6d64c8511aa9a4f046_640x640
Boluğur, bu karesini ise, "Sakinlik" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Yeşilçam'ın fettan güzelinin kızı paylaştı! İşte son haliYeşilçam'ın fettan güzelinin kızı paylaştı! İşte son hali
Esrarengiz ölümün üzerinden 23 yıl geçtiEsrarengiz ölümün üzerinden 23 yıl geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
orasını burasını gösterip duruyor
güzellik desen yok, seksapalite desen yok anca kendini avutuyor..

En Çok Okunan Haberler

19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

Selçuk'un imzasıyla gönderildi! Okul kantinleriyle ilgili önemli karar

Selçuk'un imzasıyla gönderildi! Okul kantinleriyle ilgili önemli karar

İngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama

İngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama

Karantinadaki damadı arayınca hemen dünürünün evine koştu

Karantinadaki damadı arayınca hemen dünürünün evine koştu

Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe

Azerbaycan'dan Ermenistan’a ağır darbe

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Kredi kartı kullananlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Diğer Haberler

Sadakatsiz ile ekrana dönen Cansu Dere o listede öne çıktı

11 milyonu aşkın kişi arasında bakın kaçıncı oldu

Can Yaman ve Demet Özdemir İtalya'da programa katıldı! Dudak uçuklatan ücret aldılar

İtalya'daki programdan bakın ne kadar kazanmışlar

Amanda Holden'dan bomba açıklama! 'Duştan üstsüz bir şekilde çıkıp...'

'Duştan üstsüz bir şekilde çıkıp...'

Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı'nın son haline beğeni yağdı

Yeşilçam'ın fettan güzelinin kızı paylaştı! İşte son hali

Bircan Bali'den bomba iddia! 'Masterchef Türkiye ara veriyor'

Bomba iddia! Masterchef bitiyor mu?

Ekranlarda yarış kızıştı... 19 Ekim 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting yarışı kızıştı! İşte kazanan

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.