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Merve Boluğur hakkında yapılan kötü yorumlara yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

Son dönemde hayranı Burak Dayı ile aşk yaşamaya başlaması ve cesur pozlarıyla gündeme gelen oyuncu Merve Boluğur, kendisini yargılayanlara ve kendisi hakkında çirkin yorum yapanlara Mevlana ile cevap verdi.

Merve Boluğur hakkında yapılan kötü yorumlara yanıt verdi

Burak Dayı ile aşk yaşadığı aşkla gündemde olan Merve Boluğur sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Genç oyuncu hakkında yapılan eleştirilere şu alıntıyla yanıt verdi:

"Benim hayatımı yargılamadan önce, benim ayakkabılarımı giy ve benim geçtiğim yollardan,sokaklardan, dağ ve ovalardan geç. Hüznü acıyı ve neşeyi tat. Benim geçtiğim senelerden geç, benim takıldığım taşlara takıl.

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Yeniden ayağa kalk ve aynı yolu tekrar git, benim gittiğim gibi. Ancak ondan sonra, beni yargılayabilirsin. Geçer dediklerimi geçirdim, biter dediklerimi bitirdim. Nefret ettiklerimi sildim, Artık yeter dedim. Geride bıraktıklarım hesap sormaya kalkmasın o yüzden bana.Farkında olduğum için var oldunuz, Vazgeçtiğim için bugün yoksunuz..”

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