Merve Boluğur maskeyi bu sefer de yanlış taktı! 'İstemiyorum sizi'

Koronavirüs pandemisi döneminde defalarca maskesiz olarak objektiflere yansıyan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Maske takmadığı için daha önce iki kez 900 lira idari para cezası ödemek zorunda kalan oyuncu Merve Boluğur bu sefer de maskeyi yanlış taktı.

Nişantaşı'nda Snob Magazin kamerasına takılan Boluğur'un maskesini burnunun altına indirdiği görüldü. Fotoğrafının çekilmesine tepki gösteren ünlü oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine sinirlendi.

Merve Boluğur "İstemiyorum sizi" diyerek tepki gösterdi. Boluğur, basın mensuplarına dönerek, "Beni tek başıma bırakın! Alanımı kapatmayın" diyerek kızgınlığını dile getirdi.



