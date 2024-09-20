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  4. Merve Boluğur sarışın oldu ama kimse beğenmedi! 'Gerçek olmadığını söyle'

Merve Boluğur sarışın oldu ama kimse beğenmedi! 'Gerçek olmadığını söyle'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.09.2024 09:41
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Boluğur şimdi de sarışın olduğu bir karesini paylaştı. Ünlü ismin son pozu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Merve Boluğur sarışın oldu ama kimse beğenmedi! 'Gerçek olmadığını söyle'

MYNET-2015 yılında evlendiği Murat Dalkılıç ile yaşadığı ayrılık sonrası bir türlü toparlayamadığı söylenen Merve Boluğur 2022 yılında DJ Mert Aydın ile dünyaevine girmişti.

SON POZU DİKKAT ÇEKTİ

Ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ünlü ismin evliliği sadece 53 gün sürmüştü. Merve Boluğur şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Ünlü isim saçlarının sarı olduğu bir karesini paylaşıp 'Kendall bak işine canım sarı benim rengim' notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu karesi kısa sürede gündem olurken Boluğur'un yeni tarzına kimse inanmak istemedi. Merve Boluğur'a sosyal medyada; 'olmamış siyah saç kadınısın sen', 'gerçek olmadığını söyle', 'yapmadım de', 'saçmalama senin rengin siyah' gibi yorumlar yapıldı.

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Merve Boluğur
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