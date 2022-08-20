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Merve Boluğur sevgilisinin paylaşımını görünce aşka geldi! "Kocam..."

20.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur yeni sevgilisi Mert Aydın ile keyifli zamanlarını sosyal medyadan da paylaşıyor. Son dönemde Murat Dalkılıç'ın açıklaması sonrası sinirlenerek yaptığı açıklamayla dikkat çeken Boluğur aşka geldi. Boluğur sevgilisine yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

Merve Boluğur sevgilisinin paylaşımını görünce aşka geldi! "Kocam..."

Merve Boluğur ve Mert Aydın çiften yeni bir aşk pozu geldi. Güzel oyuncuya sarıldığı, siyah beyaz bir fotoğrafı 35.3 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan DJ Mert Aydın, paylaşımına "İlk ve son aşkımsın" notunu yazdı.

Ünlü isim de buna kayıtsız kalamayarak, sevgilisine; "Kocam" ve "Jelibonum" diyerek seslendi.

İkilinin kısa sürede gündem olan bu karesine, takipçileri; "Hemen nikah", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "Yaş kaç bilmiyorum ama ilk aşk için biraz geç olmamış mı?" gibi yorumlar yaptı.

Ekran Alıntısı

ESKİ KOCASINA KIZMIŞTI

Son dönemdeki açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu ile ilgili, "Murat’tan sonra kendini toparlayamadı" ve "Bu kız delirdi" şeklinde yorumlar yapılmış; bazı sosyal medya kullanıcıları da Murat Dalkılıç'ı eleştirmişti. Dalkılıç ve Boluğur bu yorumlara dayanamayıp patlamıştı. Merve Boluğur eski kocasının açıklamasına da ateş püskürmüştü.


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Merve Boluğur
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