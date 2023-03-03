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Merve Boluğur sınırları zorladı! Transparan elbisesiyle sere serpe uzandı

03.03.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur bu defa sınırları zorladı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu siyah transparan elbisesiyle uzandı.

Merve Boluğur sınırları zorladı! Transparan elbisesiyle sere serpe uzandı

Her yaptığı olay olan Merve Boluğur yine uslu durmadı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay'a giden ve döndükten sonra da bikinili pozlarını paylaşan ünlü oyuncu şimdi de transparan elbisesi ile uzanıp poz verdi.

Merve Boluğur

Bikinili pozları sosyal medyada tartışma yaratan ünlü isim yine ortalığı karıştırdı. Siyah elbisesiyle poz veren Merve Boluğur sınırları zorladı.

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'ÖLECEK OLAN ÖLÜYOR' SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKTİ

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Boluğur'un depremle ilgili söyledikleri dikkat çekti.

Merve Boluğur 2

Boluğur, "Çok DM (özel mesaj) oluyor. Bakıyorum ama görmemişim. Çok üzücü. Genç yaşta bir arkadaşımız. Öleceğini hissetmiş. Allah mekanını cennet eylesin. Kader yani, bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Olacak olan şeyler oluyor, ölecek olan ölüyor... Ne yapalım yani, biz insanlık olarak elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz" açıklamasıyla sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

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