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Merve Boluğur sustu, dekoltesi konuştu

MAGAZİN HABERLERİ | 11.02.2018 10:54 | Son Güncelleme

Murat Dalkılıç, tarafından aldatılan ve uzun süre kendisini toparlayamayan Merve Boluğur, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı

Merve Boluğur sustu, dekoltesi konuştu

Oyuncu Merve Boluğur önceki akşam Etiler’de bulunan bir AVM’de arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

Gece yarısı mekanı terk eden Boluğur, derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu muhabirlerin tüm sorularını yanıtsız bıraktı.

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ALDATILDI, KENDİNİ TOPARLAYAMADI

Oyuncu Merve Boluğur ile popçu Murat Dalkılıç, 2015 yazında Adile Sultan Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Çift, iki yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında resmi olarak bitirdi. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un evliliğinin bitmesinin en büyük nedeni ise Murat Dalkılıç’ın Merve Boluğur’u esmer bir güzelle aldatması olarak gösterilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
merve boluğur Murat Dalkılıç

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