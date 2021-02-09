Merve Boluğur'un yeni hobisine beğeni yağdı

Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açmasının ardından şarkıcılığa da adım attı.

Koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Boluğur, vaktinin büyük bir kısmını evde geçiriyor.

MERVE KENDİNİ SANATA ADADI

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran Boluğur, bu süreçte resme de merak sardı.

Ünlü oyuncu, çizim yaparken çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

33 yaşındaki Merve Boluğur'un bu gönderisi çok sayıda beğeni aldı.

