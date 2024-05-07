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Merve Boluğur yatırımını oraya yapacak! Arsa arayışına başladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 15:43
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Merve Boluğur son olarak Serdar Ortaç ile fotoğrafını paylaşmış ve yeni bir şarkı için görüşme aşamasındayız demişti. Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Boluğur şimdi de yatırımlarıyla gündem oldu. Boluğur gayrimenkul yatırımı için arsa arayışında olduğunu açıkladı.

Merve Boluğur yatırımını oraya yapacak! Arsa arayışına başladı

2006 - 2007 yılları arasında yayınlanan 'Acemi Cadı' dizisinde hayat verdiği 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile olan evliliğini bitirdiğinden beri ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medyada aktif olan ünlü isim son olarak Serdar Ortaç ile fotoğrafını paylaşmış ve yeni bir şarkı için görüşme aşamasındayız demişti.

Merve Boluğur şimdi de yatırımlarıyla gündem oldu. Boluğur, yakın dostu iş insanı Medet Anlı ile bir araya geldi.

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YATIRIM TERCİHİNİ AÇIKLADI

Boluğur, "Yazın hem tatil yapacağım hem de arsa arayışım var. Medet inanılmaz bir beyin. Ondan fikir alıyorum. Kendisinin Bodrum ve Antalya'da inşaatları var. İstanbul'da da arayışım devam ediyor. Deneyimlerinden faydalanacağım" dedi.

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Ünlü isim, "Bodrum'u istiyorum. Yurt dışı olarak saymakla bitmeyecek yerler var. Bu yaz herhalde Bodrum'dayım" dedi.

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