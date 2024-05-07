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  4. 2 kez evlenip boşanmıştı! Ceyda Düvenci'ye konuk olan Burcu Kıralı'dan Sinan Akçıl itirafı! 'Onun yüzünden...'

2 kez evlenip boşanmıştı! Ceyda Düvenci'ye konuk olan Burcu Kıralı'dan Sinan Akçıl itirafı! 'Onun yüzünden...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 15:15
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Aşk ve Mavi dizisinde hayat verdiği 'Mavi Göreçki' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Burcu Kıralı son dönemde özel hayatıyla gündemde. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Kıralı'dan bomba itiraflar geldi.

2 kez evlenip boşanmıştı! Ceyda Düvenci'ye konuk olan Burcu Kıralı'dan Sinan Akçıl itirafı! 'Onun yüzünden...'

Yıldızlar Bana Uzak, Aşk ve Mavi, Diriliş Ertuğrul ve Elde Var Hayat gibi birçok başarılı projede yer alan Burcu Kıralı son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü popçu Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Burcu Kıralı, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.

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Ünlü oyuncu, 2 kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl ile olan ilişkisi için ilk kez konuştu ve "İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli!" dedi. Kıratlı, Sinan Akçıl'la birlikte olduğu dönemde ilişkinin gücüyle kabul etmediği projeler olduğunu, bunun ilişkisine de kötü yansıdığını söyledi.

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'İLİŞKİMİZ SİNAN'A YARADI'

Burcu Kıratlı, Ceyda Düvenci'nin ikinci kez barışmalarını sorması üzerine: "Bizim barışmamız Sinan'ın anlattığı kadar kolay olmadı. Karşımdakini çok zorlarım. İlişkilerde çok zorumdur. Beni idare edebilmek çok zordur.
Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız bir durum yoktu. Dayak, şiddet, aldatma, psikolojik şiddet, bu kadar büyük şeyler olmadığı için barışabildik" dedi.

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'O ÜRETTİ BEN ÜRETEMEDİM'

Kıratlı: "2 sanatçının birlikte olması çok tehlikeli. Birbirlerini çok iyi beslemeleri çok nadirdir. Ben Sinan için çok büyük bir ilham kaynağıydım, bende delilik, aşk, eğlence, kavga, drama queen'lik var. Ama ben oyuncu olarak beslenememeye başladım ve ilişkime çok yansıttım bu durumu. Onu yemeye başladım. O üretebiliyor, ben üretemiyorum! Bu da benim için ilişki bitmesi için en büyük sebep.

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Sinan'ın popçu olması, bizim magazin önünde olması, o popçu olduğu için ona yaradı. Ama ben oyuncu olduğum için, benim işim bir karaktere inandırmak. Seyirci bunu ayırdebilecek zekada ama, yine de onun ayarını bulmak lazımdı. Ben o dengeleri kaçırdım" dedi.

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