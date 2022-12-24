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Merve Boluğur yine rahat durmadı! Survivor'a katılacağı söyleniyordu: Mayolu pozu ve bronz teni ile Instagram'ı yaktı geçti

24.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile 53 gün süren evliliği sonrası gündem olmaya devam ediyor. Survivor 2023'te eski eşi Mert Aydın ile birlikte yarışacağı öne sürülen Merve Boluğur, mayolu pozuyla Instagram'ı salladı. Merve Boluğur yanık teniyle dikkat çekti.

Merve Boluğur yine rahat durmadı! Survivor'a katılacağı söyleniyordu: Mayolu pozu ve bronz teni ile Instagram'ı yaktı geçti

Survivor kadrosuna dahil olduğu öne sürülen Merve Boluğur, adından söz ettirmeye devam ediyor. Her yaptığı paylaşım olay olan Merve Boluğur'un eski eşi DJ Mert Aydın ile Survivor'a katılacağı öne sürülmüştü. Mert Aydın kendisine dair çıkan haberleri doğruladı. Bugün sosyal medya hesabında yaz aylarından kalma mayolu fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur takipçilerini büyüledi.

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MERVE BOLUĞUR MAYOLU POZUYLA SOSYAL MEDYAYI YAKTI KAVURDU

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan Survivor 2023'ün kadrosuna dahil olduğu iddia edilen ünlü oyuncu yine kırmızı rujunu sürerek kamera karşısına geçti.

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Siyahlar içerisinde giydiği elbiseyle göz kamaştıran Merve Boluğur art arda eski pozlarını paylaştı.

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MERVE BOLUĞUR'UN ESKİ EŞİ MERT AYDIN'DAN 'SURVIVOR' AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncunun eski eşi Dj Mert Aydın Survivor'a ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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“Survivor benim için oldu sayılır. Bugün yarın açıklarlar. Bu sene zeka oyunları çokmuş. Diğer parkur oyunları bana göre değil, çok zor biliyorum. Bunu da burdan size açıklayayım” ifadelerini kullanmıştı.

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Ünlü oyuncu Merve Boluğur ise sessizliğini koruyor.

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