MAGAZİN

Merve Büyüksaraç ve Acun Ilıcalı davasında sona gelindi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

2012 senesinde Merve Büyüksaraç ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan tartışmanın ardından Ilıcalı, Büyüksaraç'a dava açmıştı. Ilıcalı'nın açtığı dava sonuçlandı.

Merve Büyüksaraç ve Acun Ilıcalı davasında sona gelindi

Manken ve model Merve Büyüksaraç 2012 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla alakalı çeşitli iddialarda bulunmuştu. Büyüksaraç hatta o dönem, yarışmada yemek verildiğini belirtmişti. Bu iddiaların ardından medya patronu Acun Ilıcalı, manken hakkında tazminat davası açarak iddiaları yalanlamıştı. Görülen davada sona gelindi.

MAHKEME ACUN’U HAKLI BULDU

Manken Merve Büyüksaraç 2012 Survivor’ı sonrası, Survivorla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı’nın büyük tepkisini çekmişti. İddiaların, kendilerini karalamak için uydurulan yalanlar ve iftiralar olduğunu söyleyen Ilıcalı, o dönem Büyüksaraç’a avukatı aracılığıyla tazminat davası açmıştı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin bugün verdiği kararla Acun Ilıcalı haklı bulundu.

MERYE BÜYÜKSARAÇ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme Merve Büyüksaraç’ı 25 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Böylece o dönem çok konuşulan Acun Ilıcalı, Merve Büyüksaraç davası sonlanmış oldu. (Sözcü)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Hastalık yüzünden yüzü değişmişti! Instagram'a döndüHastalık yüzünden yüzü değişmişti! Instagram'a döndü
Ebru Şallı karda pilates yaptı Ebru Şallı karda pilates yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı merve büyüksaraç Survivor

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Şeyma hareketleri! Bu sefer de...

Şeyma hareketleri! Bu sefer de...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
25.000 aldıysa bu ay şeyma için 125.000 usd tamamlarsın artık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selena Gomez dört ay sonra sosyal medyaya döndü

Hastalık yüzünden yüzü değişmişti! Instagram'a döndü

Ebru Şallı karda pilates yaptı

Ebru Şallı karda pilates yaptı

Selda Alkor'dan Gamze Özçelik'e: Türkiye'yle ilgilen

Usta oyuncu Gamze Özçelik'i eleştirdi

Cem Yılmaz takipçilerine cevap verdi

'Ölüler sanırmış ki diriler her gün helva yiyor'

Mustafa Ceceli'den romantik paylaşım

İyi ki doğdun Aşkım...

Serdar Ortaç, yoğun bakımda olan kardeşi için dua istedi

Zor günler geçiriyor: Dua edin ne olur...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.