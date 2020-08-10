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Merve Çağıran'la aşkını ilen eden İsmail Hacıoğlu'ndan açıklama: İki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 21:19 | Son Güncelleme

Yakın zamanda eşi Duygu Kumarki'den boşanan İsmail Hacıoğlu dün eski rol arkadaşı Merve Çağıran’la olan ilişkisini sosyal medyadan duyurmuştu. Yapılan kötü yorumların üzerine İsmail Hacıoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Merve Çağıran'la aşkını ilen eden İsmail Hacıoğlu'ndan açıklama: İki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 20 gün önce 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü oyuncunun evliliğini Çocuk dizisinde partner olduğu Merve Çağıran için bitirdiği ileri sürülmüştü. Hacıoğlu, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuyla aşkını ilan etti.
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Yaptığı paylaşıma gelen olumsuz yorumlar sonrasında ise İsmail Hacıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında şunları ifade etti:

"Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla"

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