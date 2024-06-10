MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Dizdar 10 aylık sevgilisiyle evlenince 'hamile' iddiaları gündem oldu ama...

Merve Dizdar 10 aylık sevgilisiyle evlenince 'hamile' iddiaları gündem oldu ama...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.06.2024 13:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir aşk yaşadığı Cihan Ayger ile dünyaevine girdi. 10 aylık sevgili olan çiftin apar topar evlenmesi hamilelik iddialarını beraberinde getirdi.

Merve Dizdar 10 aylık sevgilisiyle evlenince 'hamile' iddiaları gündem oldu ama...

Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu. Dizdar ile Ayger Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.

O sözleri gündem oldu! "Karımı yolcu etmeden..." O sözleri gündem oldu! "Karımı yolcu etmeden..."

Sade gelinliğiyle ve mutlu halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu hakkında hamilelik iddiaları gündem oldu.

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; iddialar doğru değil. Merve Dizdar hamile değil.

İlginizi Çekebilir

Babalar Günü Fırsatları başladı!

Babalar Günü Fırsatları başladı!

 Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

 Philips'in en çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in en çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

 Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

 Elektronikte en çok bu ürünler satıldı! Geçen ayın favorileri

Elektronikte en çok bu ürünler satıldı! Geçen ayın favorileri

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunun nişanında 2 kilo altın takıp paylaştıOğlunun nişanında 2 kilo altın takıp paylaştı
"Pis müptezel krizlere girdi" deyip adada yaşananları ifşa etti! Bomba iddia"Pis müptezel krizlere girdi" deyip adada yaşananları ifşa etti! Bomba iddia
Çıplak fotoğrafını atan kadına o da fotoğraf gönderdi sonrası bomba...Çıplak fotoğrafını atan kadına o da fotoğraf gönderdi sonrası bomba...
Anahtar Kelimeler:
Merve Dizdar
En Çok Okunan Haberler
Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

Sınav tarihinde görülmemiş kopya! YKS'de soruları yapay zekaya çözdürdü: Kurduğu sistem tek tek ifşa edildi

'Memur 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz'

'Memur 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL'ye işçi bulamıyoruz'

O sözleri gündem oldu! "Karımı yolcu etmeden..."

O sözleri gündem oldu! "Karımı yolcu etmeden..."

Koç-Yıldırım sonrası Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem olmuştu! Yeni açıklama geldi: Amacım tahrik etmekti

Koç-Yıldırım sonrası Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem olmuştu! Yeni açıklama geldi: Amacım tahrik etmekti

Önce emekli zammı sonra promosyon!

Önce emekli zammı sonra promosyon!

Gamze Özçelik evlendi akla Uğur Pektaş'tan olan oğlu geldi! Gözler onu aradı

Gamze Özçelik evlendi akla Uğur Pektaş'tan olan oğlu geldi! Gözler onu aradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Babalar Günü Fırsatları başladı!

Babalar Günü Fırsatları başladı!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.