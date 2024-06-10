Merve Dizdar 10 aylık sevgilisiyle evlenince 'hamile' iddiaları gündem oldu ama...

Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu. Dizdar ile Ayger Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.

Sade gelinliğiyle ve mutlu halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu hakkında hamilelik iddiaları gündem oldu.

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; iddialar doğru değil. Merve Dizdar hamile değil.