Ali Koç "Karımı yolcu etmeden hiçbir şey yapamam" dedi! "Nevbahar Hanım çok şanslı"

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim günlerdir gündemde.

Resmi sonuçlara göre rakibine 5 bin 981 fark atan Koç yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Çağı bugünden itibaren başlıyor" dedi. Ali Koç'un kongredeki her hareketi olay oldu.

Ali Koç ve Nevbahar Koç beraber oy kullandı. Daha sonra kendisinden demeç isteyen gazeteciye Ali Koç “Karımı yolcu etmeden hiçbir şey yapamam” deyince sosyal medyada gündem oldu.

Ali Koç'un bu anlarına sosyal medyada "Bu nasıl hanımcılık", "Nevbahar koç ablam sen ne yaptın bu adama anlat", "Nevbahar Hanım çok şanslı" yorumları yapıldı.







