Merve Oflaz bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Oflaz iddialı ve cesur pozlarıyla takipçilerinden tam not alıyor. Adını Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla duyuran Ardından Survivor'a katılarak birinci olan Oflaz deniz sezonunu açtı ve bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa tatil pozlarıyla beğeni topladı. Oflaz'ın bikinili pozlarına 'Çok güzelsiniz', 'Sana bayılıyorum', 'Fiziğin harika' gibi yorumlar yapıldı.

Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu'nda okudu. Küçük yaşlardan bu yana sporla ilgilenen Oflaz, aynı zamanda ilkokul yıllarında okulun tiyatro grubunda yer aldı.

2008 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun sınavlarını kazandı.

Okuluna devam ederken, 2008 yılında Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışmaya katıldı.

Yaklaşık 50 bölüm yarışmacı olarak 3 ay boyunca ekranlarda oldu. Var mısın Yok musun'da 80 bin lira kazandı.

2010 yılında, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçildiği Panama'da yapılan "Survivor Kızlar – Erkekler" yarışmasına katıldı ve sezonun şampiyonu oldu.





