Merve Oflaz bikinili pozunu paylaştı! Karın kaslarıyla şov yaptı

'Var mısın Yok musun?' ve 'Survivor' programlarıyla adını duyuran Merve Oflaz sonrasında oyunculuğa yöneldi. Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl dizileri ile ekranlara gelen Oflaz, şimdilerde ekranlarda uzak bir hayat yaşıyor.

KARIN KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Oldukça formda gözüken Oflaz, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dillerden düşmüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle deniz sezonunu açan Merve Oflaz deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Eski oyuncu bikinili pozunu paylaştı, karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

Son zamanlarda pozlarıyla adeta sosyal medya fenomeni haline gelen Oflaz, geçtiğimiz günlerde paylaştığı leopar desenli bikinili pozuyla beğeni toplamıştı.

34 yaşındaki Oflaz, bir süredir aşk yaşadığı Allan Hakko ile paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.



