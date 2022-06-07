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Merve Oflaz bikinili pozunu paylaştı! Karın kaslarıyla şov yaptı

07.06.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Allan Hakko ile bir süredir ilişki yaşayan eski oyuncu Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Pozlarıyla sosyal medyada da oldukça konuşulan Oflaz, bikinisiyle adeta şov yaptı.

Merve Oflaz bikinili pozunu paylaştı! Karın kaslarıyla şov yaptı

'Var mısın Yok musun?' ve 'Survivor' programlarıyla adını duyuran Merve Oflaz sonrasında oyunculuğa yöneldi. Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl dizileri ile ekranlara gelen Oflaz, şimdilerde ekranlarda uzak bir hayat yaşıyor.

KARIN KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Oldukça formda gözüken Oflaz, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dillerden düşmüyor.

Merve Oflaz bikinili pozunu paylaştı! Karın kaslarıyla şov yaptı

Yaz aylarının gelmesiyle deniz sezonunu açan Merve Oflaz deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Merve Oflaz bikinili pozunu paylaştı! Karın kaslarıyla şov yaptı

Eski oyuncu bikinili pozunu paylaştı, karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

Merve Oflaz bikinili pozunu paylaştı! Karın kaslarıyla şov yaptı

Son zamanlarda pozlarıyla adeta sosyal medya fenomeni haline gelen Oflaz, geçtiğimiz günlerde paylaştığı leopar desenli bikinili pozuyla beğeni toplamıştı.

Merve Oflaz bikinili pozunu paylaştı! Karın kaslarıyla şov yaptı

34 yaşındaki Oflaz, bir süredir aşk yaşadığı Allan Hakko ile paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Merve Oflaz bikinili pozunu paylaştı! Karın kaslarıyla şov yaptı


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Anahtar Kelimeler:
survivor Merve Oflaz
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