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Merve Oflaz kaç yaşında ve evli mi? İşte koronaya yakalanan Merve Oflaz’ın sağlık durumu

25.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar’ın yıldızlarından Yüsra Geyik'in yeni tip koronavirüse yakalanmasının arkasından onunla aynı karavanı kullanan oyuncu Merve Oflaz’ın da Kovid testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan Merve Oflaz’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Merve Oflaz kaç yaşında ve evli mi? İşte koronaya yakalanan Merve Oflaz’ın sağlık durumu

Arka Sokaklar'dan peş peşe koronavirüs haberleri geldi. Dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalanmasının ardından Merve Oflaz’ın da testinin pozitif çıktığı bildirildi. Merve Oflaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ünlü oyuncunun karantinaya alınarak tedavi görmeye başladığı açıklandı.

MERVE OFLAZ’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yüsra Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Merve Oflaz ile yapım şirketinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Arka Sokaklar çekimlerinin devam edip etmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Merve Oflaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu, karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı öğrenildi.

MERVE OFLAZ KİMDİR?

23 Mayız 1988’de İstanbul’un Beykoz ilçesinde doğan Merve Oflaz, 5 yaşına dek Beykoz’da yaşadı. İlkokul ve lise hayatını Çengelköy’de geçiren Merve Oflaz, Çengelköy lisesinde okurken okulun voleybol takımına seçildi.

2005’te liseden mezun olan Merve Oflaz, aynı anda lise dönemlerinde yüzme ve tenis sporuyla ilgilendi.

Lisenin ardından Boat Show ve Oto Show gibi organizasyonlarda çalışan Merve Oflaz, Dalyan Kulüp’te yüzme ve tenis antrenörlüğü yaptı. 2008’de Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu kazanan Merve Oflaz, üniversiteye devam ederken, 2008’de Acun ılıcalı’nın sunduğu “Var Mısın Yok Musun” adındaki yarışmasına katıldı.

3 ay boyunca ekranlarda yer alan Merve Oflaz, yarışmadan 80 bin Türk lirası kazanarak ayrıldı. 2010’da, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp ve sunduğu Survivor yarışmasında birinci olan Merve Oflaz, diksiyon eğitimi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı.

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Ayşe Hatun karakterine hayat veren Merve Oflaz, sonrasında “Kalbim 4 Mevsim” adındaki dizide başrol olarak Aslı karakterini canlandırdı.

Bunlarla beraber birçok dizide yer alan Merve Oflaz, 2015’te “Survivor All Star” yarışmasına da katıldı.

MERVE OFLAZ EVLİ Mİ?

Merve Oflaz evli değil. Ancak Şubat 2021'de Allan Hakko ile birlikteliğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyuran Merve Oflaz, kasım 2020’de ise iş insanı Hakko ile aynı evde yaşamaya başlamıştı.

Merve Oflaz kaç yaşında ve evli mi? İşte koronaya yakalanan Merve Oflaz’ın sağlık durumu

YER ALDIĞI YAPIMLAR

2014 – Güzel Köylü (Oya) (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)
2014 – Not Defteri (İclal) (TV Dizisi)
2014 – Gulyabani (Köylü Kız)(Sinema Filmi)
2012 – Kalbim 4 Mevsim (Aslı) (TV Dizisi)
2011 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl (Ayşe Hatun)(TV Dizisi)


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Merve Oflaz
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