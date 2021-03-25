Merve Oflaz kaç yaşında ve evli mi? İşte koronaya yakalanan Merve Oflaz’ın sağlık durumu

2005’te liseden mezun olan Merve Oflaz, aynı anda lise dönemlerinde yüzme ve tenis sporuyla ilgilendi.

Öte yandan Merve Oflaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu, karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı öğrenildi.

Yüsra Geyik'le aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Merve Oflaz ile yapım şirketinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Arka Sokaklar çekimlerinin devam edip etmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Arka Sokaklar'dan peş peşe koronavirüs haberleri geldi. Dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalanmasının ardından Merve Oflaz’ın da testinin pozitif çıktığı bildirildi. Merve Oflaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ünlü oyuncunun karantinaya alınarak tedavi görmeye başladığı açıklandı.

Lisenin ardından Boat Show ve Oto Show gibi organizasyonlarda çalışan Merve Oflaz, Dalyan Kulüp’te yüzme ve tenis antrenörlüğü yaptı. 2008’de Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu kazanan Merve Oflaz, üniversiteye devam ederken, 2008’de Acun ılıcalı’nın sunduğu “Var Mısın Yok Musun” adındaki yarışmasına katıldı.

3 ay boyunca ekranlarda yer alan Merve Oflaz, yarışmadan 80 bin Türk lirası kazanarak ayrıldı. 2010’da, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp ve sunduğu Survivor yarışmasında birinci olan Merve Oflaz, diksiyon eğitimi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı.

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Ayşe Hatun karakterine hayat veren Merve Oflaz, sonrasında “Kalbim 4 Mevsim” adındaki dizide başrol olarak Aslı karakterini canlandırdı.

Bunlarla beraber birçok dizide yer alan Merve Oflaz, 2015’te “Survivor All Star” yarışmasına da katıldı.

MERVE OFLAZ EVLİ Mİ?

Merve Oflaz evli değil. Ancak Şubat 2021'de Allan Hakko ile birlikteliğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyuran Merve Oflaz, kasım 2020’de ise iş insanı Hakko ile aynı evde yaşamaya başlamıştı.