Merve Oflaz leopar desenli bikinisiyle adeta şov yaptı! "Amazon gibi uçsuz bucaksızsın"

Survivor tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olma ünvanını hala elinde tutan Merve Oflaz, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmasından sonra inanılmaz bir değişim geçiren ve güzelliğine güzellik katan Oflaz, fiziğiyle takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

YAZ SEZONUNA HIZLI GİRDİ!

Yaz sezonuna sevgilisi Allan Hakko ile giriş yapan Merve Oflaz, çıktığı tatilden paylaşımıyla sosyal medyayı adeta kasıp kavurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden mayolu pozlarını paylaşan güzel oyuncu, fiziği ve güzelliğiyle herkesi etkilemeyi başarmıştı.

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE ADETA ŞOV YAPTI

Son olarak Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Merve Oflaz, güzel vücudunu sergiledi. Çektiği videoda leopar desenli bikinisiyle adeta kuğu gibi süzülen Oflaz, çeşitli çeşitli pozlar vererek fiziğini gündeme getirdi.

Oflaz'ın leopar desenli bikinili pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

Takipçilerinden bazıları, "Yemin ederim yandı buralar" ve "Amazon gibi uçsuz bucaksızsın" yorumlarında bulundu.



