MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Oflaz leopar desenli bikinisiyle adeta şov yaptı! "Amazon gibi uçsuz bucaksızsın"

Merve Oflaz leopar desenli bikinisiyle adeta şov yaptı! "Amazon gibi uçsuz bucaksızsın"

01.06.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor şampiyonu Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin nefesini kesmeye devam ediyor. Sevgilisi Allan Hakko ile tatile çıkan ve her bulduğu anı sevenleriyle paylaşan Merve Oflaz, son pozuyla resmen yürek hoplattı. Leopar desenli bikinisiyle video paylaşan Oflaz, adeta şov yaptı.

Merve Oflaz leopar desenli bikinisiyle adeta şov yaptı! "Amazon gibi uçsuz bucaksızsın"

Survivor tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olma ünvanını hala elinde tutan Merve Oflaz, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmasından sonra inanılmaz bir değişim geçiren ve güzelliğine güzellik katan Oflaz, fiziğiyle takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

YAZ SEZONUNA HIZLI GİRDİ!

Yaz sezonuna sevgilisi Allan Hakko ile giriş yapan Merve Oflaz, çıktığı tatilden paylaşımıyla sosyal medyayı adeta kasıp kavurmuştu.

merve3

Geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden mayolu pozlarını paylaşan güzel oyuncu, fiziği ve güzelliğiyle herkesi etkilemeyi başarmıştı.

merve4

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE ADETA ŞOV YAPTI

Son olarak Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Merve Oflaz, güzel vücudunu sergiledi. Çektiği videoda leopar desenli bikinisiyle adeta kuğu gibi süzülen Oflaz, çeşitli çeşitli pozlar vererek fiziğini gündeme getirdi.

merve oflaz

Oflaz'ın leopar desenli bikinili pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

merve1

Takipçilerinden bazıları, "Yemin ederim yandı buralar" ve "Amazon gibi uçsuz bucaksızsın" yorumlarında bulundu.

merve2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emanet'in Duygu’su İpek Arkan'ın asıl mesleğini duyanlar şoke oldu!Emanet'in Duygu’su İpek Arkan'ın asıl mesleğini duyanlar şoke oldu!
Bebek sahilindeki skandal görüntülere Cem Yılmaz'dan olay göndermeBebek sahilindeki skandal görüntülere Cem Yılmaz'dan olay gönderme
Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu! "Muhteşem Yüzyıl oyuncusu sandım"Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu! "Muhteşem Yüzyıl oyuncusu sandım"
Anahtar Kelimeler:
survivor Merve Oflaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! İşte yeni ifadeler...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! İşte yeni ifadeler...

Elektrik ve doğal gaza çifte zam! İşte yeni fiyatlar...

Elektrik ve doğal gaza çifte zam! İşte yeni fiyatlar...

Türkiye'de ilk! MEB duyurdu! Maaşlara ek ödeme geliyor

Türkiye'de ilk! MEB duyurdu! Maaşlara ek ödeme geliyor

Yüzlerce kişi toplanmıştı! İmamoğlu hakkında karar çıkmadı

Yüzlerce kişi toplanmıştı! İmamoğlu hakkında karar çıkmadı

İlginizi Çekebilir

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Eski prensesin gizemli ölümü! Taciz iddiaları olay olmuştu

Eski prensesin gizemli ölümü! Taciz iddiaları olay olmuştu

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.