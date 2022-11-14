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Merve Özbey'in tatlı isyanı! "Evde 2 çocuk! 24 saat yetmiyor"

14.11.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, önceki akşam Kıbrıs’ta sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Özbey, "Evde iki tane çocuk, konserler, koşturmaca derken, bir yandan da albüm hazırlığındayız. 24 saatin yetmediği dönemlerden birindeyim." dedi.

Merve Özbey'in tatlı isyanı! "Evde 2 çocuk! 24 saat yetmiyor"

Yoğun konser temposu kendisine hatırlatılan Merve Özbey, "Ben çalışmaya programlı bir kadınım. Şükürler olsun ki biz yokken çocuklarımızla ilgilenen ailelerimiz var. Dolayısıyla iyi bir anne olabilmek adına mental sağlığım ve çocuklarıma daha iyi bir hayat sunabilmek için çalışıyorum." dedi.

"ELİF MÜZİĞE YATKIN”

"Güzel bir sesiniz var, çocukları uyuturken işe yarıyor mu?" Sorusuna Özbey, "Bence bu durumun sesle alakası yok ama Elif'e nasıl şarkı söylediğimi sorunca taklidimi yapıyor. Muhtemelen müziğe yatkınlığı var. Evde küçük bir mikrofonu var, onunla biraz oyun oynuyor ama ileride tercih onun olacak." diye cevapladı.

"HIZLI TÜKETİM SEKTÖRÜ SİNGLE’A YÖNLENDİRDİ"

"Şarkıcıların albüm yerine single çıkarması maliyetlerle mi alakalı?" sorusuna Özbey, "Bence bu, hızlı tüketimin getirdiği bir durum. Şu anda sektörün durumu insanları tekli çalışmaları yapmaya yönlendiriyor. Aslında albüm de hazır ama elimizde çok iyi bir şarkı var. En yakın ve en doğru tarihte dinleyicimiz ile buluşturacağız." dedi.

"AĞIR ARABESKÇİYİM”

"Hayatınıza bir popçu olarak girsem de çok ağır bir arabeskçiyim." sözleriyle konsere başlayan Özbey, beyaz sahne kostümüyle göz doldurdu. Yaklaşık 2 bin kişiye konser veren Özbey, şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

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