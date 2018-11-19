MAGAZİN

Merve Özbey şarkılarını annesi için söyledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 02:53 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'i sahne aldığı mekanda annesi yalnız bırakmadı. Şarkılarını annesi Serap Aras'ı işaret ederek seslendiren Merve Özbey, 'Bu gece burada olması benim için o kadar önemli ki anlatamam' dedi.

Merve Özbey şarkılarını annesi için söyledi!

Başarılı şarkıcı Merve Özbey, Jolly Joker İstmarina Kartal'da muhteşem bir sahne performansına imza attı. Sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen müzikseverler için söyleyen şarkıcı, gerek repertuvarı gerekse performansıyla etkinlik alanını dolduran yüzlerce kişiyi büyülemeyi başardı.

MERVE ÖZBEY'E ANNE DOPİNGİ
'Helal Ettim'' parçasıyla başladığı performansında iki farlı sahne kıyafeti ile sevenlerinin karşısına çıkan Merve Özbey, güzelliğiyle de göz kamaştırdı. ''Doğup büyüdüğüm yerde olmak harika bir duygu. Kalabalık olacağını düşünüyordum ama açıkçası böyle bir kalabalığı ben bile beklemiyordum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi size sahnemi bir saat uzatıyorum desem ''Merve gaza geldi'' diye düşüneceksiniz. Alakası yok. Kartal'a geldim. O kadar ayrıcalık olacak tabi ki.'' sözleri ile konserini uzattığını müjdeleyen Özbey, hayranlarının coşkusunu ikiye katladı.

merve-2

ANNESİ ÖZBEY'İ EN ÖN SIRADAN İZLEDİ
Zaman zaman şarkılarını kendisini bu özel gecede yalnız bırakmayan annesi Serap Aras'ı işaret ederek seslendiren başarılı sanatçı, ''Anne her evlat için değerlidir, kutsaldır. Bu gece burada olması benim için o kadar önemli ki anlatamam. Canım annem. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum.'' sözleriyle de annesini yere göğe sığdıramadı. Kızının sözlerine ''Seninle gurur duyuyorum'' yanıtını veren anne Serap Aras, sahneden kendisine öpücükler gönderen kızına aynı şekilde karşılık vererek imrenilecek bir tablo ortaya koydu.

merve-3

Konserinin son bölümüne etkinlik alanını dolduran yaklaşık iki bin kişiye 'Bu şarkılar sizler için yazıldı, sizler için okunuyor."' diyen şarkıcı yaklaşık üç saat süren performansını dillere pelesenk olan ''Vurur Yüze İfadesi'' ile noktaladı.

merve-4

PARTNERÜnlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...Ünlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...
O Ses Türkiye son bölümde Acun Ilıcalı'dan olay iddia! 'Seni gerçek anlamda sırtımda taşırım'O Ses Türkiye son bölümde Acun Ilıcalı'dan olay iddia! 'Seni gerçek anlamda sırtımda taşırım'
O Ses Türkiye'de Beyaz, Acun ve Hadise'nin Instagram atışması! 'Tek tek baktım kimse takip etmiyor'O Ses Türkiye'de Beyaz, Acun ve Hadise'nin Instagram atışması! 'Tek tek baktım kimse takip etmiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey merve özbey konser merve özbey annesi

En Çok Okunan Haberler

İzmirli Pınar Tartan, Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi

İzmirli Pınar Tartan, Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli çocukların ailelerine çağrı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O Ses Türkiye son bölümde Acun Ilıcalı'dan olay iddia! 'Seni gerçek anlamda sırtımda taşırım'

O Ses Türkiye son bölümde Acun Ilıcalı'dan olay iddia! 'Seni gerçek anlamda sırtımda taşırım'

O Ses Türkiye'de Beyaz, Acun ve Hadise'nin Instagram atışması! 'Tek tek baktım kimse takip etmiyor'

O Ses Türkiye'de Beyaz, Acun ve Hadise'nin Instagram atışması! 'Tek tek baktım kimse takip etmiyor'

O Ses Türkiye'ye yarışmacı Alican Duyar'ın yakını damga vurdu! Jüriyi kahkahaya boğdu!

O Ses Türkiye'ye yarışmacı Alican Duyar'ın yakını damga vurdu! Jüriyi kahkahaya boğdu!

Başak Sayan'ı yıkan ölüm haberi! Instagram hesabından duyurdu

Başak Sayan'ı yıkan ölüm haberi! Instagram hesabından duyurdu

Merve Taşkın'dan yarı çıplak bornozlu poz!

Merve Taşkın'dan yarı çıplak bornozlu poz!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.