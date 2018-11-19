Merve Özbey şarkılarını annesi için söyledi!

Başarılı şarkıcı Merve Özbey, Jolly Joker İstmarina Kartal'da muhteşem bir sahne performansına imza attı. Sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen müzikseverler için söyleyen şarkıcı, gerek repertuvarı gerekse performansıyla etkinlik alanını dolduran yüzlerce kişiyi büyülemeyi başardı.

MERVE ÖZBEY'E ANNE DOPİNGİ

'Helal Ettim'' parçasıyla başladığı performansında iki farlı sahne kıyafeti ile sevenlerinin karşısına çıkan Merve Özbey, güzelliğiyle de göz kamaştırdı. ''Doğup büyüdüğüm yerde olmak harika bir duygu. Kalabalık olacağını düşünüyordum ama açıkçası böyle bir kalabalığı ben bile beklemiyordum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi size sahnemi bir saat uzatıyorum desem ''Merve gaza geldi'' diye düşüneceksiniz. Alakası yok. Kartal'a geldim. O kadar ayrıcalık olacak tabi ki.'' sözleri ile konserini uzattığını müjdeleyen Özbey, hayranlarının coşkusunu ikiye katladı.

ANNESİ ÖZBEY'İ EN ÖN SIRADAN İZLEDİ

Zaman zaman şarkılarını kendisini bu özel gecede yalnız bırakmayan annesi Serap Aras'ı işaret ederek seslendiren başarılı sanatçı, ''Anne her evlat için değerlidir, kutsaldır. Bu gece burada olması benim için o kadar önemli ki anlatamam. Canım annem. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum.'' sözleriyle de annesini yere göğe sığdıramadı. Kızının sözlerine ''Seninle gurur duyuyorum'' yanıtını veren anne Serap Aras, sahneden kendisine öpücükler gönderen kızına aynı şekilde karşılık vererek imrenilecek bir tablo ortaya koydu.

Konserinin son bölümüne etkinlik alanını dolduran yaklaşık iki bin kişiye 'Bu şarkılar sizler için yazıldı, sizler için okunuyor."' diyen şarkıcı yaklaşık üç saat süren performansını dillere pelesenk olan ''Vurur Yüze İfadesi'' ile noktaladı.





