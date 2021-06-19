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Merve Özbey vefat eden babasını paylaştı

19.06.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Merve Özbey, altı ay önce hayatını kaybeden babası Ahmet Özbey’e hamile olduğunu açıkladığı anı paylaştı. Babasının duygu dolu anlarını paylaşan şarkıcı, "Biliyor muydun göremeyeceğini, o yüzden mi ağladın?" sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Merve Özbey vefat eden babasını paylaştı

Geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Anne olmak için gün sayarken baba acısıyla sarsılan şarkıcı, Babalar Günü yaklaşırken duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Merve Özbey, altı ay önce vefat eden babası Ahmet Özbey’e hamile olduğunu açıkladığı anı paylaştı:

“Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... Ya da görebiliyor musun? Bilmiyorum baba... O ellerinin alkışlaması? Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Baba seni çok özledim. Uyuyamıyorum son bir kaç gündür. Biz iyiyiz her şey yolunda. Kavuştun mu ayağına, sesine? Baba seni çok özledim! Elif’imiz çok iyi, görüyorsundur belki...

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"Yanaklarını bir görsen. Hele o topuş ayaklarını :) Bugün ilk defa en son seninle gittiğimiz yere gittim. Kız arkadaşlarımla. İnemedim arabadan. Bir baktım kızımızın geleceği günü geçen sene bugün söylemişiz sana iyi ki de kaydetmişiz... 2 gün sonra Kenan'ın ilk babalar günü. Benim de sensiz ilk babalar günüm. Hem babalar hem de ilk dedeler günün kutlu, mekanın cennet olsun. Biz iyiyiz. Baba seni çok özledim..."

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Merve Özbey Instagram
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