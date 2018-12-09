MAGAZİN

Merve Sevi gelen özel mesajı ifşa etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde boşanma haberiyle gündeme gelen oyuncu Merve Sevi, Instagram'dan kendisine gelen teklifi ifşa etti.

Merve Sevi gelen özel mesajı ifşa etti

Bir yıl önce evlendiği spor eğitmeni Çalkan Algün'den 2 gün önce anlaşmalı olarak boşanan oyuncu Merve Sevi, sosyal medyada kendisine yemeğe çıkma teklifinde bulunan takipçisini ifşa etti.

Sevi, kendisine DM'den "Akşam planım yoksa Soho'ya yemeğe gidelim" şeklinde atılan mesajı paylaştı ve "Yok artık deşifre edeceğim. Sen kimsin ya? Yemeğe çağırıyor beni. Hasta mısınız oğlum, manyak mısınız? Ne sanıyorsunuz kadınları siz?" sözleriyle tepki gösterdi.

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Merve Sevi geçtiğimiz gün boşanmasıyla ilgili "Sanki kötü bir hastalığa yakalanmışım da geçmiş gibi, doktor tekrar yaşayacağımı müjdelemiş gibiyim" sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kesin gitmiştir.
Gündeme gelmek için paylaşmış. Sevişelim dedirtseydin daha iyi gelirdin gündeme.
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