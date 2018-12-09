Merve Sevi gelen özel mesajı ifşa etti

Bir yıl önce evlendiği spor eğitmeni Çalkan Algün'den 2 gün önce anlaşmalı olarak boşanan oyuncu Merve Sevi, sosyal medyada kendisine yemeğe çıkma teklifinde bulunan takipçisini ifşa etti.

Sevi, kendisine DM'den "Akşam planım yoksa Soho'ya yemeğe gidelim" şeklinde atılan mesajı paylaştı ve "Yok artık deşifre edeceğim. Sen kimsin ya? Yemeğe çağırıyor beni. Hasta mısınız oğlum, manyak mısınız? Ne sanıyorsunuz kadınları siz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Merve Sevi geçtiğimiz gün boşanmasıyla ilgili "Sanki kötü bir hastalığa yakalanmışım da geçmiş gibi, doktor tekrar yaşayacağımı müjdelemiş gibiyim" sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.

