MAGAZİN

Merve Sevi'den ilginç bacak pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız akşam ekip arkadaşlarıyla birlikte Kaç Baba Kaç adlı oyunu sahneleyen Merve Sevi kulisten paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini işin mutfağına soktu.

Merve Sevi'den ilginç bacak pozu!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden olan Merve Sevi, takipçilerini Kaç Baba Kaç adlı oyunun kulisine soktu ve sahneye hazırlanırken çektiği fotoğrafları da hesabından paylaştı.

Arkadaşlarıyla birlikte çektiği selfieleri hesabından paylaşmaktan geri durmayan Sevi’nin bu kareleri arasında öne çıkansa tek bacağını havaya kaldırarak çektiği kare oldu.

Yapması son derece zor olan bu hareketi kolaylıkla yaptığı görülen Merve Sevi o anı ölümsüzleştirip paylaşmayı da ihmal etmedi.


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