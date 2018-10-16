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Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 09:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un kendisine mesaj atmasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Instagram hesabından cinsel tercihinin ne olduğunu açıkladı ve itiraf etti: bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un mesaj atmasıyla gündeme geldikten sonra her paylaşımı olay olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, dün akşam Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Seksi pozlarıyla gündeme gelen Merve Taşkın açıksözlü halleriyle takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Cinsel tercihi hakkında açıklama yapan Taşkın, aseksüel olduğunu açıkladı.

"BAKİREYİM"

Takipçilerinin her sorusunu yanıtlayan 20 yaşındaki Merve Taşkın, 'Cinsel tercihlerin ne?' sorusuna "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim" cevabını verdi.

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Bunun üzerine ise 'bakireliğini kimin bozmasını istersin' sorusu soruldu ve genç isim bu soruya da 'hak edenenin' yanıtını verdi.

"LORIS KARIUS'LA BULUŞTUK"

Genç fenomen Merve Taşkın, geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube sayfasında Loris Karius'la buluştuğunu söyleyerek "Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra 1-2 saat içinde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. İlk önce güvenemedi galiba ve daha güvenilir yer olan Snapchat'ten konuşmak istedi. Çok zaman kaybetmeden numarasını verdi ve whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. İlerleyen günlerde de buluştuk" demişti.

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ASEKSÜEL NE DEMEK?

Aseksüel, herhangi bir kimseye cinsel ilgi duymayan kişi. Bazen cinsel yönelim yoksunluğu olarak tarif edilir. Aseksüeller cinsel ilişkiye ilgi duymazlar, kimilerine cinsel ilişki tiksinti verebilir, kimileri ise cinselliği umursamaz.

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