Merve Taşkın parti pozu verdi! Mesaj geldi: Cinsel perhizi bozacak mısın?

Müstehcen pozlarıyla adından söz ettiren Merve Taşkın gündem olmaya devam ediyor. OnlyFans'tan kazancını "100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar" diyerek açıklayarak gündeme gelen fenomen yine olay oldu.

"Bence cinsellik; benim 7/24 seviştiğimi, grup seksler yaptığımı kız erkek fark etmez böyle bir hayal dünyaları var, bence bunu düşünüyorlar ya da Onlyfans kullandığım için de olabilir. Ama aslında seksen uzağım bir ara aseksüel olduğumu düşünüyordum" diyen Merve Taşkın cinselliğiyle ilgili aldığı yeni kararını paylaştı.

Merve Taşkın paylaşımında "Cinsel perhiz yani seks diyetine girdim hedefim 6 ay. Geriye kaldı 5 ay... size ay ay bildireceğim" ifadelerini kullandı.

Daha sonra fenomen bir partiye katılmak için hazırladığı anları ve iddialı kıyafetlerini de sosyal medyadan yayınladı.

Merve Taşkın' "Diyeti bozacak mısın bu gece?" mesajı geldi. Fenomen is "2 yakışıklı erkek görünce cinsel perhiz diyetimi bozacağımı düşündüyseniz yanılmışsınız iradeliyiz" dedi.