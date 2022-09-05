MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Terim Çetin'den duygusal Fatih Terim paylaşımı

Merve Terim Çetin'den duygusal Fatih Terim paylaşımı

05.09.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, babasının 69. yaş gününü sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşımla kutladı. Çetin, paylaşımına, "Baba yardır ve ilk sevdadır, iyi ki doğdun ilk sevdam" notunu düştü.

Merve Terim Çetin'den duygusal Fatih Terim paylaşımı

Teknik direktör Fatih Terim 69 yaşına girdi. Kızı Merve Terim babasıyla olan fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

277599742_511076587405604_1441612444668580494_n

İşte Merve Terim’in o duygusal paylaşımı…

“Baba diyardır, Ocaktır baba, gönlü gök gibidir, yüreği senin için çarpan bir sırttır baba. Kapıdır baba. Darda Kaldığında yüz sürebileceğin bir eşiktir. Gözyaşlarını omuzunda dindirebileceğin, dizine başını huzurla bırakabileceğin güvenilir bir limandır baba. Baba yardır ve ilk sevdadır, iyi ki doğdun ilk sevdam“

303287614_632414858469994_5298851848578941374_n

Öte yandan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in 69. yaş gününü sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoyla kutladı.
Kısa sürede binlerce taraftarın ilgi gösterdiği video, ''Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş efsanemiz Fatih Terim’in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator’’ açıklamasıyla yayınlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı kızlarıyla tatilde! Torunu tıpkı anneannesiAcun Ilıcalı kızlarıyla tatilde! Torunu tıpkı anneannesi
Kızı İstanbul'u gören inanamadı! Babasının boyuna yetiştiKızı İstanbul'u gören inanamadı! Babasının boyuna yetişti
15 yaşındaki oğluna soyunarak yanıt verdi15 yaşındaki oğluna soyunarak yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim sosyal medya fotoğrafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Otomobil fiyatlarına yeni zam: İki ay içinde...

Otomobil fiyatlarına yeni zam: İki ay içinde...

Kamudaki sözleşmeliye kadro için tarih belli oldu!

Kamudaki sözleşmeliye kadro için tarih belli oldu!

Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi

Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Yolunu kesip kurşun yağdırdı! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Yolunu kesip kurşun yağdırdı! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.