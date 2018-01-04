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Meryem 23. yeni bölüm fragmanı: Savaş çok zor bir kararın eşiğinde!

DİZİ HABERLERİ | 04.01.2018 14:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

Meryem yeni bölüm fragmanı yayımlandı. 10 Ocak'ta ekrana gelecek Meryem 23. yeni bölüm ile ilgili ilk detaylar ortaya çıkmış oldu. Kaza sonucu öldüğü düşünülen Oktay intikam için Savaş ve Meryem'in peşine düşecek! Meryem 23. Bölümde Savaş çok zor bir kararın eşiğine gelecek!

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Meryem son bölümden sonra 7 gündür yeni bölüm bekleyen dizinin hayranları ereleme nedeniyle 23. Bölümü 3 Ocak gecesi izleyemediler. Bunun yerine Meryem 23. bölüm fragmanı ekrana geldi. Peki Meryem yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

Meryem yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki Oktay intikam peşinde ve Savaş ile Meryem'e hınç dolu. Oktay, Savaş'ı çok zor bir karar vermeye zorlayacağı anlaşılıyor. Yoksa bu karar Meryem ile mi ilgili?

MERYEM 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Bu sefer ki fragman fazla detay barındırmadadığı için pek beğenilmedi. Fragmandan sadece Oktay'ın ölmediğinin anlaşıldığı söyleniyor. Yine de pek çok Meryem takipçisi yeni bölümü heyecanla bekleyeceklerini belirtiyorlar.

MERYEM 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaza sonucu öldüğü düşünülen Oktay, kendisine olanların sorumlusu olarak gördüğü Meryem ve Savaş'ın başına bela olmaya geliyor. Savaş'ı yapmaya çok zorlanacağı bir seçimle baş başa bırakmayı planlar. Savaş, yapacağı seçim ile Meryem ile arasında sorun mu ortaya çıkartacak? Meryem ve Savaş, Oktay'ın hayatta olduğunu öğrenecekler mi?

MERYEM SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Derin, Nurten’le işbirliği yaparak kendi kuyusunu kazdığının farkında bile değildir. Nurten, Meryem’i öldürmeye kararlıdır. Derin ise içten içe bunu arzu etse de çekimser davranmaktadır. Derin’in bütün foyaları ortaya çıkmak üzeredir.

Güçlü’nün Meryem’e olan kırgınlığı Savaş ile arasına mesafe girmesine sebep olmuştur. Güçlü, Burcu’nun eski kocasına dair bulduğu izin peşine düşmüştür ve bu tehlikeli yolda yapayalnızdır.

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