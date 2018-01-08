Meryem dizisinde bir sürpriz değişiklik daha!

Kanal D'nin Ağustos ayında yayına sürdüğü ve Çarşamba günleri seyirci ile buluşturduğu sevilen uyarlama dizisi Meryem'de bir reji değişikliği daha yaşandı.

TMC tarafından Kanal D için hazırlanan Meryem'in ilk 4 bölümünü Mustafa Şevki Doğan çekmişti, 4. bölümden itibaren ise yönetmen koltuğuna Barış Erçetin geçti. 18 bölüm boyunca Meryem'in yönetmenliğini yapan Barış Erçetin, 22. bölüm itibarıyla dizi ile yollarını ayırdı.

Meryem'in bundan sonraki bölümlerini Acemi Cadı, Aşk Eski Bir Yalan, Kara Yılan, Ayrılık, Ay Tutulması, Kolej Günlüğü, Vicdan, Hayat Yolunda, Yüksek Sosyete ve son Engin Akyürek ile Fahriye Evcen'in başrollerinde olduğu Ölene Kadar dizisinin yönetmen koltuğunda oturan Feride Kaytan çekecek.

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