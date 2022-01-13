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Meryem İrem Şahin kimdir? Meryem İrem Şahin kaç yaşında ve nereli?

13.01.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Edis'in, Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin ile dudak dudağa yakalandığı söyleniyor. Bu haber gündem olurken Meryem İrem Şahin'in hayatı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Meryem İrem Şahin, Instagram'da paylaştığı cesur pozlarıyla biliniyor.

Meryem İrem Şahin kimdir? Meryem İrem Şahin kaç yaşında ve nereli?

Edis ile dudak dudağa yakalanan kişinin Meryem İrem Şahin olduğu iddia ediliyor. Meryem İrem Şahin daha önce, Türkiye'de eğitim alan Oliver Tembo ile aşk yaşıyordu. Baba Selami Şahin bu olay hakkında, "Onlar büyüdü, ben onların hayatına karışamam." ifadelerini kullanmıştı. Peki Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında?

Meryem İrem Şahin kimdir? Meryem İrem Şahin kaç yaşında ve nereli?

MERYEM İREM ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin 26 yaşında. Annesi Didem Şahin'dir. Instagram'da, 'meryemiremsahin' kullanıcı adı ile paylaşım yapan Şahin'in 12,4 bin takipçisi bulunuyor.

Meryem İrem Şahin kimdir? Meryem İrem Şahin kaç yaşında ve nereli?

Meryem İrem Şahin kimdir? Meryem İrem Şahin kaç yaşında ve nereli?

SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?

15 Ağustos 1948 Yayladağı doğumlu Selami Şahin 73 yaşındadır. Didem Şahin'le 1985'te hayatını birleştirdi. Şahin; Lider Şahin, Meryem İrem Şahin, Emirhan Şahin adında 3 çocuk babasıdır. Türk müzisyen, besteci, söz yazarı ve yapımcı olan Şahin 1975'ten beri şarkılarıyla birçok ödüle layık görüldü. Müzik kariyerinin yanı sıra Mumya Firarda, Köyün Beş Güzeli, Masumlar Apartmanı gibi projelerde de yer aldı.

Meryem İrem Şahin kimdir? Meryem İrem Şahin kaç yaşında ve nereli?


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Selami Şahin
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